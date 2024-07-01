Запланирован на 6 сентября: стала известна дата концерта Канье Уэста в России

Американский рэпер Канье Уэст побывал в Москве и наделал много шума. За последние пару дней передвижение мировой звезды по столице отслеживали чуть ли не все. Кто-то наделялся, что артиста привел в Россию концерт, однако позже это предположение опровергли. Тем не менее выступление музыканта все же состоится, как утверждает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, концерт американца запланирован на 6 сентября. Какое именно место выступит площадкой, не понятно. На данный момент рассматривается два варианта: «Лужники», самая вместительная арена в Москве, а вторая самая современная — «Динамо».

Как передают журналисты, самому Канье больше всего понравился второй вариант. Он больше всего отвечает запросам мировой звезды.

Ранее сообщалось, что 47-летний рэпер Канье Уэст улетел из Москвы в Берлин. С какой целью артист направился в Германию, пока не раскрывается.