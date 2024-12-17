Карди Би прокомментировала слухи о своем воссоединении с рэпером Offset

Американская исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) прокомментировала слухи о своем воссоединении с рэпером Offset (настоящее имя — Киари Сифус), распространившиеся после того, как ее заметили на дне рождения музыканта. По словам звезды, с бывшим возлюбленным у нее в конце концов сложились ровные и уважительные отношения.

«Мы были спокойны больше недели, поэтому нам нравится энергия. Мы не ругаемся. Мы на самом деле не разговариваем. <…> Так что, я думаю, мы подходим к тому, что у нас действительно здоровое совместное воспитание», — написала Карди на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

История любви Альманзар и Сифуса всегда была излюбленной темой у светских сплетников. Пара поженилась в 2017 году и родила дочь. В 2020 году Карди подала на развод, однако потом передумала; годом позже у нее появился от рэпера еще и сын. В 2023 году в Сети распространилась информация об измене со стороны Offset. В августе этого года Карди ошарашила поклонников, сообщив сперва об окончательном разводе с мужем, а следом — о третьей беременности.

Не так давно стало известно, что и сама Карди изменяла мужу — уже находясь в положении.

Ранее мы писали о том, что в октябре Карди Би госпитализировали перед концертом.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)