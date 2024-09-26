«Скажи правду!»: бывший муж Карди Би обвинил ее в измене во время беременности

Бывший муж Карди Би рэпер Offset обвинил ее в измене во время беременности. Об этом сообщает Super.ru.

По данным журналистов, во время одного из последних прямых эфиров с фанатами, который проводила певица, в комментариях неожиданно появился бывший возлюбленный Кради Би, рэпер Offset. Он публично обвинил ее в измене.

«Ты занималась сексом, когда была беременна. Скажи правду!» — написал под видео он.

После этого певица опубликовала в соцсетях короткий пост с текстом «И я сделала это». Не ясно, была ли это отсылка к обвинениям со стороны Offset.

Напомним, у Карди Би непростые отношения с рэпером. Их брак, который был заключен в 2017 году, периодически прерывался. Знаменитость подавала на развод несколько раз, однако вскоре они снова мирились. Последнее сообщение о разводе Карди Би размещала в августе 2024 года.

Ранее мы писали о том, что певица Карди Би стала мамой в третий раз.