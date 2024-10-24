«Мне так грустно»: Карди Би экстренно госпитализирована

Популярная американская рэперша Карди Би была экстренно доставлена в больницу. Об этом она сообщила в своем профиле в соцсети X (бывший Twitter).

Исполнительница призналась, что по состоянию здоровья не сможет выступить на музыкальном фестивале ONE Musicfest в ближайшие выходные.

«Мне так грустно делиться этой новостью, но последние пару дней я лежала в больнице, восстанавливаясь после внезапных проблем со здоровьем», — поделилась артистка.

В настоящий момент неизвестно, что произошло с 32-летней рэпершей. В августе она рассказывала, что во время третьей беременности упала и порвала связку, чуть не потеряв ребенка.

Напомним, Карди Би с 20 сентября 2017 года замужем за рэпером Offset, с которым она встречалась несколько месяцев до их свадьбы. В 2019 году у них появилась дочь Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв. В декабре прошлого года в Сети появилась информация об измене Offset, из-за чего Карди Би решила подать на развод.

7 сентября текущего года исполнительница родила третьего ребенка.

Ранее Offset обвинил Карди Би в измене во время беременности.