Кардашьян тратит более миллиона рублей на человека, ухаживающего за ее ягодицами

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян платит специальному человеку более миллиона рублей за то, чтобы он ухаживал за ее ягодицами. Об этом пишет Telegram-канал «Коза кричала».

По данным источника, человек, который следит за состоянием попы 43-летней Кардашьян, ежемесячно получает 14 тысяч долларов, а в пересчете на рубли – 1,2 млн. Ассистент обязан готовить ягодицы звезды к фотосессиям, заниматься ретушью и всячески ухаживать за «пятой точкой» модели.

Стоит отметить, что, согласно рейтингу издания Forbes, состояние предпринимательницы оценивается в 1,8 млрд долларов (около 110 млрд рублей), что делает ее богатейшим членом клана Кардашьян-Дженнер.

Ранее Ким Кардашьян получила статуэтку в виде точной копии ее мозга. Столь необычный подарок знаменитости преподнесла клиника The Prenuvo.

Также сообщалось, что Кардашьян подверглась нападению кошки дизайнера Карла Лагерфельда.