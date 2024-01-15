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ИХ ШОУБИЗ
14:25, 15 января 2024
1 мин.

Кардашьян тратит более миллиона рублей на человека, ухаживающего за ее ягодицами

Модель Ким Кардашьян нашла нужным нанять человека, ухаживающего за ее ягодицами.

Кардашьян тратит более миллиона рублей на человека, ухаживающего за ее ягодицами

© Chris Pizzello/Invision/East News

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян платит специальному человеку более миллиона рублей за то, чтобы он ухаживал за ее ягодицами. Об этом пишет Telegram-канал «Коза кричала».

По данным источника, человек, который следит за состоянием попы 43-летней Кардашьян, ежемесячно получает 14 тысяч долларов, а в пересчете на рубли – 1,2 млн. Ассистент обязан готовить ягодицы звезды к фотосессиям, заниматься ретушью и всячески ухаживать за «пятой точкой» модели.

Стоит отметить, что, согласно рейтингу издания Forbes, состояние предпринимательницы оценивается в 1,8 млрд долларов (около 110 млрд рублей), что делает ее богатейшим членом клана Кардашьян-Дженнер.

Ранее Ким Кардашьян получила статуэтку в виде точной копии ее мозга. Столь необычный подарок знаменитости преподнесла клиника The Prenuvo.

Также сообщалось, что Кардашьян подверглась нападению кошки дизайнера Карла Лагерфельда.

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