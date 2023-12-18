Модели Ким Кардашьян подарили скульптуру в виде одной части ее тела

Известная американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян получила статуэтку в виде точной копии ее мозга. Об этом сообщает издание TMZ.

Уточняется, что столь необычную статуэтку звезде подарили в клинике The Prenuvo.

«Очень классный подарок от The Prenuvo — это буквально копия моего же мозга», — прокомментировала необычный подарок Кардашьян.

В то же время модель не стала уточнять, из какого конкретно материала изготовлена уникальная скульптура. В The Prenuvo Кардашьян регулярно проходит различные обследования, включая МРТ. К услугам специалистов этой клиники также нередко прибегают и другие голливудские знаменитости.

Примечательно, что до этого бизнесвумен уже рекламировала услуги The Prenuvo, полный скрининг в которой обойдется желающим в 2,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что знаменитая кошка дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт напала на Ким Кардашьян.