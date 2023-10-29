Ким Кардашьян подверглась нападению кошки Карла Лагерфельда

Знаменитая кошка дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт напала на одну из самых известных блогерш мира Ким Кардашьян.

Как пишет Daily Mail, Кардашьян захотела привлечь к себе повышенное внимание СМИ и для этого решила взять с собой на ежегодный бал Met Gala любимую кошку покойного модельера. Она заранее прилетела в Париж, чтобы познакомиться с пушистой и понять, «есть ли у них контакт».

Однако знакомство пошло не по плану Кардашьян. При виде модели Шупетт начала шипеть, а когда Ким взяла ее на руки, попыталось укусить. После этого звезда отказалась от совместного выхода в свет с «дерзкой» кошкой.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян попала в неловкую ситуацию на глобальной конференции Alts iConnections в Майами-Бич. Она появилась на мероприятии в обтягивающих лосинах из латекса, которые внезапно лопнули по шву, обнажив ягодицы знаменитости.