«Я хотела быть идеальной»: Дженнифер Лопес появилась на Met Gala 2024 без Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес посетила бал Института костюма Met Gala 2024, который состоялся 6 мая в Нью-Йорке. Артистка появилась на ковровой дорожке в эффектном платье, но без супруга, актера Бена Аффлека. Наряд знаменитости стал одним из лучших на мероприятии по версии 360.ru.

Дженнифер Лопес выбрала для Met Gala 2024 облегающее прозрачное платье с кристаллами от итальянского модного дома Schiaparelli со скульптурным декольте. Изюминкой платья стал длинный до пола шлейф, украшенный серебряными блестящими листьями и лозами. На создание наряда ушло около 800 часов и 2,5 миллиона стеклярусов.

Бал Met Gala получил название «Спящие красавицы: возрождение моды», а дресс-кодом был обозначен «Сад времени». Платье певицы соответствовало тематике выставки Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

«Я хотела быть идеальной для „Спящих красавиц“», — цитирует Дженнифер Лопес издание New York Post.

Образ знаменитости дополнили кремовые туфли-лодочки с открытым носком в сочетании с индивидуальным изделием от кутюр. Артистка также надела украшения от Tiffany & Co — эффектное серебряное ожерелье с бриллиантовым браслетом и массивным кольцом.

Волосы Дженнифер Лопес были собраны в пучок, что позволило продемонстрировать яркие серьги с бриллиантами. Певица выбрала однотонный макияж с эффектными густыми ресницами и глянцевой помадой.

Примечательно, что муж певицы Бен Аффлек не был замечен на мероприятии. По данным издания People, актер не смог приехать в Нью-Йорк из-за съемок второй части фильма «Расплата», которые проходят в Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Собчак высказалась о нарядах актрисы Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala.