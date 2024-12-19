«Кимка Цензори»: слишком одетая жена Канье Уэста скопировала образ Кардашьян в кожаном плаще

Жена американского рэпера Канье Уэста прошлась по Лос-Анджелесу в кожаном плаще и черных сапогах. Модель Бьянка Цензори удивила поклонников слишком «одетым» видом и, как пишет издание Daily Mail, скопировала образ бывшей жены артиста Ким Кардашьян.

Зарубежный портал опубликовал снимки, на которых Бьянка передвигалась от машины в наряде в стиле фильма «Матрица». На девушке была черная водолазка, лосины, а сверху длинный кожаный плащ с карманами и поясом, а также высокие сапоги.

Модель сделала прическу, убрав волосы от лица, и примерила черные солнцезащитные очки. Она отказалась от обилия аксессуаров и не взяла сумку, а телефон держала в руках.

Отмечается, что супруга рэпера направлялась на встречу. Она вышла из Tesla Cybertruck и получила штраф.

Пользователи Сети написали, что Бьянка похожа на Ким и вдохновилась ее нарядами.

«Кимка Цензори», – отметил один из читателей.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян вышла на публику в туфлях после перелома ноги.