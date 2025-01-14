Рэпер Канье Уэст боится возвращаться в США из-за дела P.Diddy. Об этом сообщает Daily Mail.

Рэпер Канье Уэст продолжает путешествовать по миру, но не спешит возвращаться в США. Он уже более 8 месяцев не был на родине. Журналисты пишут, что рэпер, вероятно, боится быть втянут в дело P.Diddy.

Уэст предполагает, что его могут вызвать в суд в качестве свидетеля, так как он долгое время дружил со скандальным рэпером. Исполнители перестали общаться в 2019 году, после того, как Уэст появился в футболке «White Lives Matter».

Кроме этого, Уэст остается за границей из-за выдвинутых против него обвинений в незаконном увольнении и сексуальных домогательствах.

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