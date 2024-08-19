Канье Уэст вместе с женой посетил митинг Дональда Трампа

Популярного рэпера Канье Уэста и его супругу, модель Бьянку Цензори, заметили на митинге в поддержку 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Page Six.

17 августа очевидцы «поймали» музыканта и модель в Беверли-Хиллз. Супруги подъехали на машине Tesla Cybertruck к месту, где проходила встреча сторонников Трампа. По данным СМИ, люди, держащие флаги с надписью «Сделаем Америку снова великой», собрались у автомобиля звезд. Уэст попытался сказать что-то толпе, но она заглушила его. Затем звездная пара покинула мероприятие.

Ранее мы писали, что 47-летний Канье Уэст и Бьянка Цензори намерены завести ребенка с помощью ЭКО. У рэпера уже есть четверо детей от бизнесвумен Ким Кардашьян: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

Также сообщалось, что бывший сотрудник Канье Уэста обвинил стоматолога в поставках артисту веселящего газа.