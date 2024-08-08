Стоматолога Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа: получал $50 тысяч в месяц

Бывший глава команды рэпера Канье Уэста обвинил стоматолога в поставках артисту веселящего газа. По мнению Майло Ианнопулоса, это было сделано не для медицинских целей. Подробности приводит TMZ.

Мужчина заявил, что Томас Коннелли поставлял Уэсту закись азота. В связи с этим экс-помощник музыканта обратился с жалобой в Калифорнийский стоматологический совет с просьбой оценить действия специалиста.

По его словам, стоматолог предоставлял Канье газ за наличные и получал за это более $50 тысяч ежемесячно. Экс-сотрудник уверяет, что рэпер употреблял его на собраниях и давал странные и неоднозначные указания. Кроме того, окружающие якобы замечали его непредсказуемое настроение.

Отмечается, что стоматолог отрицает все обвинения и говорит о том, что эта история вводит всех в заблуждение и является «фактически неверной». А его представитель заявил, что специалист придерживается всех этических и правовых стандартов и стремится обеспечить своим пациентам высочайшие стандарты ухода.

Ранее мы писали о том, что рэпер Канье Уэст контролирует жизнь своей супруги Бьянки. Инсайдер из окружения звезды сообщил, что мужчина следит за внешним видом женщины и даже говорит, что ей надо есть и во сколько ложиться спать.