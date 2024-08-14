Канье Уэст намерен завести ребенка с Бьянкой Цензори

Американский рэпер Канье Уэст намерен стать отцом в пятый раз. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Информатор из окружения звезды рассказал, что 47-летний Уэст мечтает о том, чтобы его супруга Бьянка Цензори родила ему ребенка, который станет его копией.

«Одна из главных причин, по которой он выбрал Бьянку и ухаживал за ней, заключается в том, что он убежден, что ее ДНК будет идеально сочетаться с его ДНК, что позволит создать наиболее генетически удачное потомство», — поделился инсайдер.

Источник добавил, что музыкант и модель «пытались зачать ребенка естественным путем», но у них ничего не вышло. Сейчас супруги задумались об ЭКО.

Напомним, Канье Уэста есть четверо детей от бизнесвумен Ким Кардашьян: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Рэпер и предпринимательница расстались в марте минувшего года.

Накануне стало известно, что жена Канье Уэста начала злоупотреблять спиртным из-за проблем в браке.

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