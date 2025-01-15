Американский рэпер заработал 3 млн долларов за сутки на продаже резиновых тапочек

Американский исполнитель Канье Уэст выпустил новую модель обуви от принадлежащего ему бренда Yeezy под названием YZY SL-01, которая отличается необычной формой и быстро стала объектом насмешек у пользователей социальных сетей. Однако на коммерческом успехе дизайнерского эксперимента эти факторы не сказались — за сутки экземпляров SL-01 было продано более чем на 3 млн. долларов.

Резиновые тапочки Канье вполне доступны с точки зрения цены — их стоимость составляет всего 20 долларов (примерно 2 тыс. рублей). Верхняя часть имеет низкий вырез, а подошва сделана ребристой. Информация о 3 млн, заработанных за 24 часа с момента старта продаж, следует из заявлений самого Уэста, опубликованных им в социальных сетях.

Главным дизайнером бренда Yeezy в настоящее время является россиянин Гоша Рубчинский. После его прихода компания Канье выпускала несколько линеек одежды с надписями на русском языке — например, футболки, на которых есть обращение к известному бренду спортивной одежды Adidas.

Ранее мы писали о том, что Канье Уэст опубликовал фото своей жены Бьянки Цензори в ультракрохотном купальнике и тут же его удалил.