«Она сейчас не в себе»: жена рэпера Канье Уэста стала алкоголичкой

Брак американского рэпера Канье Уэста и Бьянки Цензори наделал много шума в СМИ. Пара появлялась в общественных местах в странных нарядах — по слухам, именно артист стал инициатором подобных выходок. Друзья модели переживают за ее психическое здоровье в браке и утверждают, что она уже начала злоупотреблять алкоголем.

Как пояснили приятели Бьянки, она попала в «темный мир» рэпера. Модель, говорят друзья Цензори, справляется со своими переживаниями при помощи алкоголя, хотя раньше она практически не употребляла спиртное. Они считают, что Бьянка практически не видит выхода из сложившейся ситуации.

«Всем, кто знает Бьянку, ясно, что она сейчас не в себе», — говорит источник Daily Mail.

Ранее мы писали, что Канье Уэст установил тотальный контроль над Бьянкой Цензори. Музыкант решает, что девушка должна делать, куда пойти и что надеть. Кроме того, он следит за ее питанием и временем сна.

Канье Уэст был женат на модели Ким Кардашьян. В браке появились на свет четверо детей. В 2021 году супруги объявили о разводе. Спустя два года супругой музыканта стала Бьянка Цензори.