Канье Уэста заподозрили в подготовке концерта в России после выхода нового мерча. Об этом сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера».

На днях Канье Уэста заметили на одном из концертов — артист появился в новых вещах своего бренда Yeezy. На певце была надета белая футболка с названием бренда на кириллице и штаны такого же цвета с надписью «Вестник трибун». Судя по всему, над дизайном работал Гоша Рубчинский, который дружит с рэпером.

Администраторы Telegram-канала предположили, что таким образом артист намекает на скорые концерты в России.

«Выглядит так, будто Канье все-таки готовится к концерту в Москве», — написали они.

Напомним, 30 июня Уэст приехал с визитом в Россию. Некоторые сообщали, что он выступит с сольным концертом, однако позже выяснилось, что рэпер прилетел на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.

Ранее мы писали о том, что стоматолога Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа.