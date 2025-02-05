Канье Уэст купил две машины за $240 тыс. и покрыл их хромом до состояния зеркала

У американского рэпера Канье Уэста новая «игрушка» — СМИ сообщают, что недавно он купил пару свежих Mercedes-Maybach S680 и нанял специального человека, который покрыл машины несколькими слоями хрома. Теперь машины отражают окружающую действительность как зеркало.

Как пишет TMZ, цена этой модели составляет около $240 тыс. Сколько денег Уэст потратил на хром-тонировку, точно не известно.

«Нам сообщили, что на трансформацию одного автомобиля ушло 10 дней, включая период от покупки до завершения кастомизации», — сказано в материале портала.

При этом отмечается, что специалист, которому Канье доверил работу над своими «ласточками», уже давно сотрудничает с рэпером. Именно на таком Maybach исполнитель привез на премию «Грэмми» свою нагую жену Бьянку Цензори, чей выход перед камерами наделал много шума.

Напомним — Цензори появилась на фотосессии на красной дорожке в черной шубе и по команде супруга сбросила ее на виду у всех. Под мехами у нее было лишь абсолютно прозрачное платье, а под ним, в свою очередь — абсолютно никакого белья.

Ранее мы писали, что никакой ответственности за свою выходку пара не понесет.