Кайли Дженнер вернулась к своему старому образу

Так, знаменитость обновила имидж и перекрасила волосы в цвет морской волны, с которым часто ходила в 2014-2017-х годах. Именно то время поклонники Дженнер назвали эрой King Kylie.

Стоит отметить, что многие из подписчиков Кайли положительно восприняли смену имиджа бизнесвумен.

«Королева Кайли вернулась», «Идеальный оттенок бирюзового! Ты вернулась!», — написали юзеры.

Напомним, в конце августа стало известно, что Тимоти Шаламе изменял Кайли Дженнер. В СМИ распространилась информация, что после своего дня рождения модель узнала, что ее бойфренд виделся с другими девушками. По словам источника, артист не считает, что повел себя неправильно, поскольку они с бизнесвумен не говорили, что у них моногамные отношения.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек впервые встретился с Дженнифер Лопес после подачи заявления на развод.

Также сообщалось, что жених Селены Гомес Бенни Бланко сделал педикюр в стиле персидского ковра с бахромой.