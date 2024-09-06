ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 сентября 2024, 14:07
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Кайли Дженнер вернулась к своему старому образу

Модель Дженнер перекрасилась в бирюзовый и вернулась к образу из 2017 года.
Кайли Дженнер вернулась к своему старому образу

© ALIAH ANDERSON/Getty AFP/East News

Американская модель Кайли Дженнер вернула свой знаменитый цвет волос из 2017 года. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Кайли Дженнер вернулась к своему старому образу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Так, знаменитость обновила имидж и перекрасила волосы в цвет морской волны, с которым часто ходила в 2014-2017-х годах. Именно то время поклонники Дженнер назвали эрой King Kylie.

Стоит отметить, что многие из подписчиков Кайли положительно восприняли смену имиджа бизнесвумен.

«Королева Кайли вернулась», «Идеальный оттенок бирюзового! Ты вернулась!», — написали юзеры.

Напомним, в конце августа стало известно, что Тимоти Шаламе изменял Кайли Дженнер. В СМИ распространилась информация, что после своего дня рождения модель узнала, что ее бойфренд виделся с другими девушками. По словам источника, артист не считает, что повел себя неправильно, поскольку они с бизнесвумен не говорили, что у них моногамные отношения.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек впервые встретился с Дженнифер Лопес после подачи заявления на развод.

Также сообщалось, что жених Селены Гомес Бенни Бланко сделал педикюр в стиле персидского ковра с бахромой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Кайли Дженнер
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