В стиле персидского ковра: жених Селены Гомес похвастался педикюром с бахромой
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Музыкальный продюсер Бенни Бланко сделал себе яркий педикюр и решил поделиться результатом со своими поклонниками. Его ногти на ногах покрасили в стиле персидского ковра и даже добавили к ним бахрому.
Фото педикюра жених певицы Селены Гомес показал в личном блоге. На его ногтях нарисовали узоры в красно-синих цветах, повторяя орнаменты на коврах.
«Персидские ковры, расписанные вручную», - подписал снимок продюсер.
Задумку сделать мини-ковры на пальцах ног фанаты не оценили. В Сети Бланко раскритиковали и даже посочувствовали Селене, об которую он будет «тереться своими пушистыми ногтями».
Отметим, что отношения Гомес и Бланко развиваются стремительно. Поклонники артистки даже подозревают, что продюсер уже сделал ей предложение. Слухи появились после того, как папарацци засняли ее с кольцом на безымянном пальце. Пока пара сообщения о помолвке не подтвердила.
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