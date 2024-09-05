В стиле персидского ковра: жених Селены Гомес похвастался педикюром с бахромой

Задумку сделать мини-ковры на пальцах ног фанаты не оценили. В Сети Бланко раскритиковали и даже посочувствовали Селене, об которую он будет «тереться своими пушистыми ногтями».

Отметим, что отношения Гомес и Бланко развиваются стремительно. Поклонники артистки даже подозревают, что продюсер уже сделал ей предложение. Слухи появились после того, как папарацци засняли ее с кольцом на безымянном пальце. Пока пара сообщения о помолвке не подтвердила.

Ранее возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес вышла в свет в «платье невесты» в Венеции.