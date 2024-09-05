ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 сентября 2024, 13:11
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В стиле персидского ковра: жених Селены Гомес похвастался педикюром с бахромой

Жених Селены Гомес Бланко сделал педикюр в стиле персидского ковра с бахромой.
В стиле персидского ковра: жених Селены Гомес похвастался педикюром с бахромой

© B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Музыкальный продюсер Бенни Бланко сделал себе яркий педикюр и решил поделиться результатом со своими поклонниками. Его ногти на ногах покрасили в стиле персидского ковра и даже добавили к ним бахрому.

Фото педикюра жених певицы Селены Гомес показал в личном блоге. На его ногтях нарисовали узоры в красно-синих цветах, повторяя орнаменты на коврах.

«Персидские ковры, расписанные вручную», - подписал снимок продюсер.

В стиле персидского ковра: жених Селены Гомес похвастался педикюром с бахромой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Задумку сделать мини-ковры на пальцах ног фанаты не оценили. В Сети Бланко раскритиковали и даже посочувствовали Селене, об которую он будет «тереться своими пушистыми ногтями».

Отметим, что отношения Гомес и Бланко развиваются стремительно. Поклонники артистки даже подозревают, что продюсер уже сделал ей предложение. Слухи появились после того, как папарацци засняли ее с кольцом на безымянном пальце. Пока пара сообщения о помолвке не подтвердила.

Ранее возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес вышла в свет в «платье невесты» в Венеции.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Селена Гомес
педикюр
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