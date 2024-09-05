Бен Аффлек впервые встретился с Дженнифер Лопес после подачи заявления на развод

Актер Бен Аффлек впервые встретился с певицей Дженнифер Лопес после того, как она подала заявление на развод в конце августа. Они увиделись на полчаса, а затем звезда «Лиги справедливости» уехал, как отмечают иностранные СМИ, напряженный.

По данным таблоида Daily Mail, артистка приехала в офис в Лос-Анджелесе, который делит с Аффлеком. Выглядела она собранной, но при этом счастливой. Для встречи с мужем она выбрала яркий образ в зеленых оттенках – юбку длины макси и легкую рубашку. Наряд она дополнила розовой сумкой и очками.

Что именно обсуждали пока еще супруги – неизвестно. Но разговор продлился недолго. Уже через полчаса папарацци засняли Бена в автомобиле.

Отметим, что до этого Аффлек и Лопес не появлялись вместе на публике. Они до сих пор не комментируют бракоразводный процесс и не озвучивают причину расставания. Инсайдеры сообщили, что хоть подать заявление на развод Дженнифер решила только 20 августа, на самом деле с мужем она не общалась еще с 26 апреля.

Ранее появилась информация, что развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека может затянуться из-за отсутствия брачного договора.