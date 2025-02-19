«Убьет меня за эти слова»: отец Илона Маска обвинил его в смерти собственного ребенка

Американский предприниматель и общественный деятель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) виновен в смерти своего первенца. Об этом заявил его отец на подкасте Wide Awake.

По мнению Эррола Маска, методы воспитания сыном своих детей нельзя назвать эффективными. Он считает, что бизнесмен уделяет наследникам слишком мало времени и виновен в смерти своего первенца.

«Первый ребенок слишком много проводил с нянями и умер на попечении няни. Илон убьет меня за эти слова, но я так думаю. Это никуда не годится. Они были слишком богаты, у них было слишком много нянь», – поделился отец миллиардера.

Первенец главы Tesla и его бывшей жены Джастин Уилсон, Невада, скончался в 2002 году в возрасте 10 недель из-за синдрома внезапной детской смерти. Эррол рассказал, что, когда спустя шесть лет Илон и Джастин разводились, у их общих детей Гриффина, Вивиан, Дженны Кая, Саксона и Дэмиана было 12 нянь.

На прошлой неделе выяснилось, что Илон Маск тайно стал отцом в 13-й раз.