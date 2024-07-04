Известного писателя обвиняют в изнасиловании

Две жительницы Новой Зеландии обвинили британского писателя Нила Геймана в сексуальном насилии. Об этом пишет издание Tortoise.

Как призналась одна из заявительниц, в феврале 2022 года литератор, которому на тот момент было 62 года, нанял ее в качестве няни для своего ребенка. По словам 23-летней потерпевшей, Гейман изнасиловал ее «в первые несколько часов знакомства».

Вторая заявительница рассказала, что впервые увиделась с писателем, будучи 18-летней поклонницей. Через два года их отношения стали более близкими. При этом женщина утверждает, что мужчина всячески оскорблял ее, а в некоторых случаях она не давала согласия на интимное взаимодействие.

Сам Гейман заверил СМИ, что не совершал никаких действий, на которые его партнерши не давали предварительного согласия. Он добавил, что в его поведении «не было ничего противозаконного».

В настоящий момент проводится расследование по этим инцидентам.

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