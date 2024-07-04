68-летней матери Ким Кардашьян предстоит лечь на хирургический стол после обнаружения опухоли

Матриарху семейства Кардашьян Крис Дженнер предстоит сделать операцию по удалению яичников после обнаруженной опухоли. Об этом она рассказала в новой серии реалити-шоу «Кардашьяны».

В эпизоде «Пик и яма» 68-летняя Дженнер во время отдыха на горнолыжном курорте в Аспене с семьей решила поделиться подробностями, связанными с ее здоровьем.

«Я хотела сказать вам что-то, что не говорила раньше. Я была у врача и прошла обследование. Они нашли кисту и небольшую опухоль на яичнике <...> Доктор сказал, что мне нужно удалить яичники. Я сейчас очень взволнованна, потому что они пригодились мне с вами», - цитирует ее Today.com.

По мнению Крис, предстоящая операция - это знак того, что «этот жизненный этап закончен». Ким Кардашьян, комментируя ситуацию, отметила, что операция действительно серьезная, и ей очень жаль мать.

Кортни, родившая недавно сына от барабанщика Blink 182 Трэвиса Баркера, присоединилась к обсуждению по FaceTime. «Я бы чувствовала себя так же. Это что-то вроде твоей женской силы. И это не значит, что [операция] заберет у нее то, кем она является или то, что она испытала, но я бы тоже была эмоциональна», - поделилась старшая сестра.

Чтобы поднять всем настроение, Ким Кардашьян предложила провести вечеринку «Прощайте, яичники».

Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян в Аспене тоже заявила о проблемах со здоровьем - ухудшающимся зрением. По ее словам, «это произошло буквально за одну ночь».