Подозреваемый в торговле людьми рэпер Дидди решил продать свой особняк и уехать из Лос-Анджелеса

Рэпер Дидди (настоящее имя - Шон Комбс), выступавший ранее под псевдонимами P. Diddy и Puff Daddy, хочет продать свой дом в Лос-Анджелесе по завышенной цене.

Как выяснило интернет-издание TMZ, рэпер пытается продать особняк в районе Холмби Хиллс вне рынка недвижимости. Артист потратил на дом 40 млн долларов в 2014 году, а сейчас хочет получить за него 70 млн долларов. Источники таблоида называют такую сумму «действительно амбициозной».

По данным TMZ, рэпер намерен покинуть Лос-Анджелес. В прошлом месяце артист был там всего несколько дней, а большую часть времени он проводит в Майами.

Стоит отметить, что ранее в марте именно в этом здании сотрудники Департамента внутренней безопасности провели обыски, изъяли электронику и другие предметы в рамках расследования о торговле людьми и других преступлений.

Напомним, в ноябре 2023 года бывшая девушка Дидди и артистка его лейбла Кэсси Вентура заявила, что музыкант избивал ее и насиловал. В результате началось расследование, а затем еще несколько человек обвинили рэпера в насилии, причастности к торговле людьми, отмывании денег и наркоторговле. После этого в его особняках в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски.

С новой силой скандал разгорелся в мае текущего года, когда в Сети было опубликовано старое видео с камеры наблюдения, на котором Комбс избивает Кэсси в коридоре гостиницы.

Ранее мы сообщали, что известный рэпер Омар Таг погиб в Мексике во время перестрелки на вечеринке, где выступал.