Известного писателя обвинили в торговле людьми

Работавшая няней в доме известного британского писателя Нила Геймана Скарлетт Павлович обратилась в суд с иском. Об этом пишет издание The Vulture.

По информации источника, бывшая работница литератора обвинила его в торговле людьми, сексуальном насилии, изнасиловании и принуждении. Женщина также предъявила претензии супруге Геймана Аманде Палмер за то, что она познакомила Павлович с писателем и не проинформировала о его неподобающем поведении.

Знакомство Павлович и Палмер состоялось в 2020 году, когда девушке было 22 года. На тот момент Скарлетт было негде жить, вследствие чего она приняла предложение работать няней в доме писателя. По словам девушки, жена автора серии комиксов «Песочный человек» осознанно сделала ее своей «заложницей», а Нил неоднократно ее насиловал. Павлович обвиняет Геймана в том, что он пользовался ее неоплачиваемым трудом и заставил поверить в серьезные последствия в случае отказа. Отмечается, что супруги оплатили работу девушки лишь через несколько месяцев после ее увольнения.

Теперь бывшая няня намерена получить компенсацию в размере не менее 1 млн долларов.

В минувшем году восемь женщин обвинили Нила Геймана в сексуальном насилии. Писатель заявил, что все в их отношениях происходило по обоюдному согласию.

Также сообщалось, что сына баскетболиста Майкла Джордана арестовали за наркотики во Флориде.