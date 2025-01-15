Писатель Нил Гейман впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании 8 женщин

Писатель Нил Гейман нарушил молчание после того, как его в очередной раз обвинили в сексуализированном насилии. Он заявил, что никогда не вступал в близкие отношения с женщинами без их согласия.

В личном блоге автор произведений опубликовал комментарий по поводу новостей о его возможных преступлениях. На данный момент уже восемь женщин утверждают, что подверглись домогательствам со стороны Геймана. При этом сам фантаст все отрицает. Он заверил свою аудиторию, что обвинения ложные.

«Я никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия. Никогда», - написал писатель.

Нил Гейман допустил, что мог совершать ошибки в отношениях с женщинами, и он сожалеет. Однако признавать то, что он кого-то когда-то изнасиловал, он не будет.

Напомним, что впервые о возможных преступлениях писателя стало известно летом прошлого года. Из-за этого даже были приостановлены съемки «Песочного человека», сценарий которого основан на книге Геймана.

Ранее рэпера P. Diddy обвинили в изнасиловании 16-летней няни.