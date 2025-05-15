Израильский певец Мати Каспи отменил все концерты после диагностированного рака. Об этом стало известно из соцсетей.

Израильский композитор, певец и автор текстов Мати Каспи в личном блоге объявил, что врачи обнаружили у него рак на поздней стадии. 75-летний артист заявил, что вынужден отменить свои концерты.

«К сожалению, я должен отменить все свои выступления, чтобы сосредоточиться на лечении. Всегда ваш, Мати», — написал он.

Последний музыкальный альбом Каспи выпустил в 2017 году, всего на счету певца около 1000 песен.

Ранее мы писали о том, что в Москве перенесли концерт группы «Любэ» из-за болезни Николая Расторгуева. Чем именно заболел музыкант, не сообщается.

Мы также рассказывали о том, что после борьбы с болезнью умер актер сериала «Клан Сопрано» Чарли Скелайс. Ему было 84 года.