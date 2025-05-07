В Москве перенесли концерт группы «Любэ» из-за болезни Николая Расторгуева. Об этом стало известно из соцсетей.

Запланированный на 7 мая концерт группы «Любэ» не состоится. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы должно было пройти в концертном зале «Москва». Организаторы сообщили о переносе концерта из-за болезни солиста коллектива Николая Расторгуева.

«Концерт переносится на 28 мая 2025 года… Билеты на новую дату будут действительны», — говорится в обращении.

Желающим вернуть билеты необходимо обратиться в кассы, где они приобретались.

Напомним, группа «Любэ» была основана в 1989 году композитором Игорем Матвиенко. Авторами текстов к песням коллектива являются поэты Александр Шаганов и Михаил Андреев.

Ранее мы писали о том, что лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вышел на сцену при угрозе смерти.