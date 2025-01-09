Изменила мужу с итальянцем? Джессика Альба ушла от Кэша Уоррена после 16 лет брака

Актриса Джессика Альба разводится с Кэшем Уорреном после 16 лет брака. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, 43-летняя Альба ушла от 45-летнего продюсера, от которого родила троих детей. Скоро экс-возлюбленные начнут бракоразводный процесс. Что стало причиной расставания — не уточняется. Ни знаменитости, ни их представители не комментируют ситуацию.

При этом в Сети появился слух, что актриса изменила мужу с итальянским продюсером. Поговаривали, Альба была на свидании с ним в Риме. Однако доказательств этому не было.

Напомним, экс-возлюбленные познакомились в 2004 году на съемках фильма «Фантастическая четверка». Через 3 года у них родился первенец.

Ранее 43-летняя актриса Джессика Альба появилась в Риме в платье с пайетками. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что модель Кайя Гербер и актер Остин Батлер расстались после трех лет отношений.