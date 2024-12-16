43-летняя актриса Джессика Альба появилась в Риме в платье с цветочным узором

43-летняя актриса Джессика Альба появилась в Риме в платье с пайетками. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Риме состоялась церемония вручения премии Discobolo Awards, которую посетила Джессика Альба. Актриса вышла в свет розовом платье в сетку с цветочной вышивкой и пайетками. Альба дополнила образ черным поясом, золотыми серьгами, коричневой сумкой и босоножками. Также она сделала макияж с черными стрелками, нюдовой помадой и «голливудские» локоны.

Известно, что актриса прилетела в Италию ради съемок в фильме «Мазерати: Братья».

Ранее актрису Джессику Альбу без обручального кольца застали с мужчиной в Риме. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что «проклятый» дом певицы Бритни Спирс выставили на продажу за 1,8 млрд рублей.