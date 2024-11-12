Избранник Селены Гомес Бенни Бланко признан самым привлекательным мужчиной. Об этом сообщает зарубежное издание People.

Возлюбленный певицы был удостоен этого звания за мужественность и галантность. Бенни придерживается правила и относится к женщинам как к маме. Также продюсер не отрицает, что на многое готов ради Селены. Например, Бланко научился готовить мексиканскую кухню, которую любит певица.

«Даже если вы ужасно готовите, вашему партнеру понравится, что вы приложили усилия», — считает Бенни.

В личном блоге Бланко отреагировал на присвоенное звание и заявил, что не может в это поверить. Селена также прокомментировала достижение избранника, признавшись ему в любви.

«Я до сих пор не понимаю, как сидеть напротив тебя и не быть безумно влюбленной во все, что ты делаешь», — написала артистка.

Ранее сообщалось, что 32-летняя певица Селена Гомес планирует свадьбу с Бенни Бланко. Подробности читайте в этой новости.

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