«Церемония на открытом воздухе, два платья и свой парфюм»: Селена Гомес выходит замуж за Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес состоит в отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко меньше года, но уже настроена серьезно. 32-летняя артистка собирается выйти замуж за возлюбленного и уже планирует свадьбу. Об этом сообщает Life & Style со ссылкой на анонимный источник.

В августе этого года Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным. Сначала певица опубликовала в соцсети фото, на котором закрыла смайликом безымянный палец, а затем актрису засняли во время прогулки по Лос-Анджелесу с золотым кольцом на безымянном пальце, которое она не пыталась скрыть. Несмотря на то, что пара официально не подтверждала слухи, инсайдеры уверены, что артистка и продюсер собираются пожениться.

По словам источника, Селена Гомес и Бенни Бланко «невероятно заняты» планированием своей свадьбы. Собеседник издания утверждает, что впервые за много лет певица настроена серьезно и уже занимается подготовкой к торжеству.

«У Селены есть четкое представление о том, чего она хочет. Церемония на открытом воздухе, два платья и столы, полные восхитительной еды. Меньше всего Бенни и Селена хотят, чтобы их гости ушли голодными», — рассказал инсайдер.

Что касается музыки, то, по всей вероятности, у пары не должно возникнуть проблем с поиском артистов для выступления на свадьбе. Бенни Бланко работал со многими знаменитостями — от Эда Ширана до Рианны.

Кроме того, как рассказал источник, Селена Гомес хочет преподнести гостям торжества особый подарок и уже задумывается о создании парфюма «для большого дня».

Напомним, актриса и продюсер подтвердили свой роман в конце прошлого года. Селена Гомес и Бенни Бланко знакомы более трех лет, но изначально их связывали только дружеские отношения и работа. Известно, что продюсер близко дружил с экс-возлюбленным артистки, певцом Джастином Бибером, и вместе с ним работал над новыми проектами.

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