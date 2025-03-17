Из-за проблем со здоровьем Элтон Джон лишился возможности подписывать пластинки

Из-за проблем со здоровьем британский певец Элтон Джон не может раздавать автографы так же, как раньше. Теперь он вынужден ограничиваться начертанием одной буквы «Е» и прикладыванием губ.

По данным The Daily Mail, у музыканта прогрессируют проблемы со зрением — в июне прошлого года Джон подхватил инфекцию, из-за которой полностью ослеп на правый глаз и частично — на левый.

Недавно его поклонники «получили предупреждение, что их кумиру придется упростить свою подпись» на лимитированных тиражах нового альбома.

Сам Джон, несмотря ни на что, сохраняет оптимизм. По словам звезды, теперь он с большим уважением относится к людям с нарушениями зрения и понимает, как ему повезло.

Не так давно исполнитель даже пошутил по поводу своей слепоты.