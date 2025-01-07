Элтон Джон пошутил по поводу своей слепоты

Известный британский певец и композитор Элтон Джон во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе пошутил по поводу своей слепоты. Об этом пишет издание The Sun.

77-летний слепнущий артист вручал награду за лучший саундтрек к фильму в компании певицы Бренди Карлайл.

«Этот вечер для меня особенный, и, возможно, вы слышали, что у меня были проблемы со зрением. Хочу вас заверить, что все не так уж плохо, как может показаться. Я очень рад быть здесь вместе с моей соведущей — Рианной», — пошутил музыкант.

На шутку в зале отреагировали смехом и овациями. После этого Элтон Джон и Бренди Карлайл назвали лауреатов премии — Трента Резнора и Аттикуса Росса, которых наградили за саундтрек к картине «Челленджеры».

Напомним, летом минувшего года Элтон Джон ослеп на правый глаз после перенесенного инфекционного заболевания. На зрение в левом глазу исполнитель также регулярно жалуется.

Ранее Элтон Джон рассказал, как должна выглядеть его могила.