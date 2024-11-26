Элтон Джон пожаловался на отсутствие возможности закончить новый альбом из-за слепоты

Британский певец Элтон Джон признался, что не может закончить работу над новым альбомом. Об этом он заявил в программе Good Morning America.

Как рассказал 77-летний исполнитель, причина кроется в его слепоте. Джон уточнил, что плохо видит уже четыре месяца правым глазом и жалуется на левый глаз.

Артист добавил, что способен давать интервью, но не может записывать песни в студии, потому что даже не видит текста песни.

Элтон Джон в сентябре признавался, что его зрение восстанавливается после перенесенной глазной инфекции, но назвал процесс восстановления долгим.

Напомним, Элтон Джон за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 млн пластинок. 52 его песни попали в британский топ-40, а в США 23 трекам удавалось достичь топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место.

Один из самых известных треков певца — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 млн копий.

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