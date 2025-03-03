Итальянский певец Алессандро Сафина попал в больницу перед концертом в России

Итальянскому оперному певцу Алессандро Сафина понадобилась помощь врачей перед концертом в Светлогорске. Артисту вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия, ему пришлось обратиться в больницу. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на организатора концерта в Калининградской области Елену Стефанив.

По данным источника, утром 1 марта 61-летний исполнитель пожаловался на сбой сердечного ритма и низкое давление.

«Действительно, у Алессандро упало давление, он почувствовал себя неважно. Мы перестраховались и вызвали скорую помощь. Его отвезли в одну из больниц Калининграда на приём, сделали кардиограмму. Врач провёл обследование, дал добро на проведение концерта», – рассказала Елена.

Женщина добавила, что выступление состоялось. Певец поужинал, а на следующий день вылетел из Калининграда. По ее словам, концерт прошел «замечательно».

У Алессандро Сафина запланирован большой тур, в который вошли более 10 городов. В понедельник, 3 марта он выступит в Кремле.

«Все мы люди. К сожалению, такое случается, особенно у артистов с плотным графиком и многочисленными перелётами», — высказалась Елена.

Ранее мы писали о том, что 85-летнему Эммануилу Виторгану вызвали скорую из-за боли в сердце. Позже его супруга вышла на связь и опровергла слухи об ухудшении самочувствия.