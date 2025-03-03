Опубликовано 03 марта 2025, 14:431 мин.
Жена Виторгана раскрыла, где он находится после новости о проблемах с сердцем
Жена Эммануила Виторгана назвала «враньем» новости об ухудшении его здоровья.
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Жена Эммануила Виторгана назвала «враньем» новости об ухудшении его здоровья. Об этом сообщает 360.ru.
3 марта в СМИ сообщили о проблемах с сердцем Виторгана. Якобы из-за ухудшения здоровья ему потребовалась помощь медиков. В беседе с журналистами супруга актера опровергла слухи.
«Ну что за вранье?» — заявила она.
Также в беседе с РИА Новости Ирина сообщила, что Виторган находится сейчас на репетиции.
«С чего вы взяли? Он на сцене, репетирует», — высказалась Ирина.
Ранее актер Эммануил Виторган трогательно поздравил жену Ирину с 63-летием. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 70-летний режиссер фильма «Завтра была война» Юрий Кара перенес инфаркт.