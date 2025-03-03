Жена Виторгана раскрыла, где он находится после новости о проблемах с сердцем

Жена Эммануила Виторгана назвала «враньем» новости об ухудшении его здоровья. Об этом сообщает 360.ru.

3 марта в СМИ сообщили о проблемах с сердцем Виторгана. Якобы из-за ухудшения здоровья ему потребовалась помощь медиков. В беседе с журналистами супруга актера опровергла слухи.

«Ну что за вранье?» — заявила она.

Также в беседе с РИА Новости Ирина сообщила, что Виторган находится сейчас на репетиции.

«С чего вы взяли? Он на сцене, репетирует», — высказалась Ирина.

Ранее актер Эммануил Виторган трогательно поздравил жену Ирину с 63-летием. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 70-летний режиссер фильма «Завтра была война» Юрий Кара перенес инфаркт.