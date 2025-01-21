«Испытывает огромное сочувствие»: Дженнифер Энистон пожалела Меган Маркл

Американская актриса Дженнифер Энистон пожалела Меган Маркл, которая регулярно сталкивается с критикой в соцсетях. Об этом пишет издание Life&Style.

«Джен знает, каково это — быть на виду у публики и под пристальным вниманием, поэтому она испытывает огромное сочувствие к Меган и считает, что то, как с ней обошлись, просто дьявольски», - поделился информатор, добавив, что артистка удивлена тем, какую стойкость проявила герцогиня Сассекская.

Инсайдер отметил, что Энистон очень избирательна в том, что касается друзей, вследствие чего она пока аккуратно общается с женой принца Гарри. Однако, по словам источника, актриса уже «готова принять» Меган Маркл в свою компанию. Сообщается, что у звезд есть общая подруга, журналистка Опра Уинфри. Вдобавок принц Гарри дружит с актрисой Кортни Кокс, которая вместе с Дженнифер Энистон принимала участие в съемках сериала «Друзья».

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