«Весь мир высмеивал ее»: Дженнифер Энистон изменила внешность после масштабной травли

Актриса Дженнифер Энистон решила изменить свою внешность после того, как столкнулась с критикой в Сети. Инсайдер сообщил, что звезда сильно переживала из-за травли, поэтому удалила филлеры. Об этом стало известно Radar Online.

За последние месяцы Дженнифер получила массу негативных комментариев по поводу того, как выглядит. Поклонники подмечали, что из-за косметологических процедур звезда стала выглядеть «опухшей». Источник подчеркнул, что Энистон не собиралась сильно меняться, поэтому и не предполагала, что переборщила в стремлении выглядеть моложе в 55 лет.

По словам человека из окружения актрисы, она чувствовала себя униженной, так как всегда щепетильно относилась к внешности. Поэтому в итоге она вновь пошла к специалисту, чтобы избавиться от филлеров.

«То, что весь мир высмеивал ее, стало для нее звоночком. Она рада, что большая часть филлера уже растворилась, и она выглядит гораздо менее опухшей», - поделился источник.

Ранее Дженнифер Энистон раскрыл секрет своей стройности в 55 лет.