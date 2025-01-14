Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли встретятся спустя годы вражды

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли встретятся лицом к лицу спустя годы вражды. Об этом пишет издание Radar.

Известно, что артистки начали избегать друг друга после того, как роман с Анджелиной Джоли разрушил брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон. На протяжении многих лет у них получалось не пересекаться на светских вечерах, церемониях награждения и прочих мероприятиях. В частности, по слухам, Энистон не посетила «Золотой глобус» лишь из-за того, что Джоли была номинирована за главную роль в картине «Мария».

Тем не менее недавно выяснилось, что встреча знаменитостей все-таки произойдет. По данным источника, обе актрисы появятся на «Оскаре» весной 2025-го. При этом Энистон переживает, что спустя 20 лет Джоли может посягнуть и на другие сферы ее жизни.

«Джен чувствует, что Энджи начинает вторгаться и в некоторые из ее профессиональных отношений. Она продюсировала "Марию" с Netflix, с которым Джен много работала в прошлом. Джен была огромной силой в шоу-бизнесе в последние годы, но теперь Анджелина снова в деле», — поделился информатор.

И хотя до сих пор Дженнифер считает Анджелину виноватой не только в расставании с Питтом, но и в том, что общественность долгое время считала звезду «Друзей» слишком зацикленной на карьере, она не собирается отказываться от «Оскара» из-за нее.

«Это источник глубокой печали в ее жизни, и, рационально или нет, она видит в Анджелине причину этого. Такая боль не проходит просто так, и даже спустя все эти годы Джен по-прежнему считает, что Анджелина должна нести ответственность», — отметил инсйдер.

Ранее Дженнифер Энистон отреагировала на развод Брэда Питта и Анджелины Джоли.