Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в купальнике на парении в бане

38-летняя манекенщица продемонстрировала фигуру в черном купальнике с разрезами на лифе. На фото знаменитость легла на деревянный полок, положив на голову еловую ветку.

«Баня», — подписала Шейк, добавив к слову несколько эмодзи в виде красных сердец.

Ирина Шейк растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года влюбленные расстались. После разрыва артист и супермодель в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Ранее Ирина Шейк поразила подписчиков архивным снимком с матерью.

Также мы писали, что Ирина Шейк появилась на публике в прозрачном платье и толстовке.