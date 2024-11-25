«Невероятные красавицы»: Ирина Шейк поразила подписчиков архивным снимком с мамой
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Уехавшая из России Ирина Шейк неоднократно признавалась в любви к Родине. Супермодель родилась в городе Еманжелинске Челябинской области — отец звезды рано умер, и матери пришлось трудиться на двух работах, чтобы прокормить себя и двух дочерей. Экс-возлюбленная Брэдли Купера не скрывает, что очень благодарна родительнице — Ирина обратилась к Ольге Шайхлисламовой в День матери.
Звезда подиумов опубликовала в соцсетях редкий снимок с матерью. На нем маленькая Ирина стоит рядом с мамой на фоне новогодней елки. Ольга предстала в кадре в бирюзовом платье на пуговицах и с объемной прической. Ирина надела желтое платье и большой белый бант, которые носили в то время практически все девочки.
«С днем мамочки!», — написала знаменитость в социальных сетях.
Реакция подписчиков Шейк не заставила себя ждать. Их восхитила красота мамы Ирины, на которую супермодель очень похожа. Они также отметили, что звезда и в детстве была очень красива.
«Шейк — копия мамы!», «Такую гармоничную внешность подарила природа вам обеим», «Невероятные красавицы», — пишут поклонники модели.
Отец Шайхлисламовой умер от болезни легких, когда ей было 14 лет, а сестре Татьяне — 16 лет.
38-летняя знаменитость воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым она рассталась в 2019 году.
Ранее Ирина Шейк появилась на мероприятии корейского косметического бренда D'Alba. Она выбрала для выхода в свет прозрачное платье и толстовку.