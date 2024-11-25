«Невероятные красавицы»: Ирина Шейк поразила подписчиков архивным снимком с мамой

Уехавшая из России Ирина Шейк неоднократно признавалась в любви к Родине. Супермодель родилась в городе Еманжелинске Челябинской области — отец звезды рано умер, и матери пришлось трудиться на двух работах, чтобы прокормить себя и двух дочерей. Экс-возлюбленная Брэдли Купера не скрывает, что очень благодарна родительнице — Ирина обратилась к Ольге Шайхлисламовой в День матери.

Звезда подиумов опубликовала в соцсетях редкий снимок с матерью. На нем маленькая Ирина стоит рядом с мамой на фоне новогодней елки. Ольга предстала в кадре в бирюзовом платье на пуговицах и с объемной прической. Ирина надела желтое платье и большой белый бант, которые носили в то время практически все девочки.