Ирина Шейк появилась на показе в жакете без бюстгальтера
© MARCO BERTORELLO/AFP/East News
Известная модель Ирина Шейк появилась на показе итальянского бренда Etro в рамках Недели моды в Милане. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Манекенщица вышла на подиум в синих джинсовых шортах, атласном жакете без бюстгальтера и кожаных ремнях. Ее волосы были собраны в высокий хвост, а на лице был вечерний макияж.
Напомним, Ирина Шейк живет в США и растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года звезды расстались. После расставания актер и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.
Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась в новой фотосессии без бровей.
Также сообщалось, что Брэдли Купер вышел в свет с дочерью от Ирины Шейк.