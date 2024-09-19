Ирина Шейк появилась на показе в жакете без бюстгальтера

Манекенщица вышла на подиум в синих джинсовых шортах, атласном жакете без бюстгальтера и кожаных ремнях. Ее волосы были собраны в высокий хвост, а на лице был вечерний макияж.

Напомним, Ирина Шейк живет в США и растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года звезды расстались. После расставания актер и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась в новой фотосессии без бровей.

Также сообщалось, что Брэдли Купер вышел в свет с дочерью от Ирины Шейк.