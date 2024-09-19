ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 сентября 2024, 18:30
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Ирина Шейк появилась на показе в жакете без бюстгальтера

Модель Ирина Шейк вышла на показе в жакете без бюстгальтера.
Ирина Шейк появилась на показе в жакете без бюстгальтера

© MARCO BERTORELLO/AFP/East News

Известная модель Ирина Шейк появилась на показе итальянского бренда Etro в рамках Недели моды в Милане. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Ирина Шейк появилась на показе в жакете без бюстгальтера

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Манекенщица вышла на подиум в синих джинсовых шортах, атласном жакете без бюстгальтера и кожаных ремнях. Ее волосы были собраны в высокий хвост, а на лице был вечерний макияж.

Напомним, Ирина Шейк живет в США и растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года звезды расстались. После расставания актер и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась в новой фотосессии без бровей.

Также сообщалось, что Брэдли Купер вышел в свет с дочерью от Ирины Шейк.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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