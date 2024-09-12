Брэдли Купер вышел в свет с дочерью от Ирины Шейк

Голливудского актера Брэдли Купера «поймали» на прогулке в Нью-Йорке в компании 7-летней дочери Леи от модели Ирины Шейк. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее кадры прогулки.

Во время прогулки 49-летний артист угостил наследницу мороженым. Знаменитость шел по улице в джинсах, синей футболке и солнцезащитных очках. В руках он держал бейсболку и книгу.

Дочь актера появилась на публике в шортах, белой футболке, куртке с блестками и кроссовках. За ее спиной находился розовый рюкзак, а в руках она держала десерт.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться весной 2015 года. В марте 2017-го у пары родилась дочь Лея.

В 2019 году влюбленные расстались после четырех лет совместной жизни, сохранив дружеские отношения.

Ранее мы писали, что актер Венсан Кассель опубликовал архивные фото с первенцем.