38-летняя модель Ирина Шейк снялась в новой фотосессии без бровей

Модель Ирина Шейк приняла участие в необычной фотосессии. На кадрах она показала себя без бровей. Снимки были сделаны для Present Space.

38-летняя звезда подиума примерила несколько образов. Все они были в современном стиле. Ирина позировала в белом необычном комбинезоне, красном топе и объемной шубе. Но изюминкой стал макияж модели. Глаза она практически не подчеркивала косметикой. Выделялись яркие губы и отсутствие бровей.

К слову, фанаты нередко восхищаются тем, как выглядит Ирина Шейк. Они делают ей комплименты, отмечая, что она хорошо ухаживает за лицом и следит за своим телом. Сама модель делилась, что ради спортивной формы посещает зал. Иногда она даже делится кадрами со своих тренировок.

Кроме того, следит за собой Ирина и из-за работы, которой у нее очень много. В этом году она стала еще и лицом российского бренда одежды, чем вызвала бурные обсуждения.

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