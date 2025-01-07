Ирина Шейк получила на день рождения необычный торт

Десерт сделали в несколько ярусов. Там можно заметить женскую фигуру, которая лежит на полке в парилке и укрыта полотенцем. Внизу находятся различные блюда русской кухни — картошка, банка соленых огурцов и селедка.

«С днем рождения от моих друзей, которые меня хорошо знают. Банька, селедочка, семечки, огурчики», — поделилась 39-летняя манекенщица.

Подобный подарок друзья Шейк преподнесли неспроста — она сама периодически показывает свою приверженность российским традициям и любовь к национальной кухне. Так, знаменитость признавалась в микроблоге, что ночью может приготовить себе пельмени. Вдобавок бывшая возлюбленная Брэдли Купера рассказывала, что показывает советские мультфильмы и читает русские сказки своей дочери.

Ранее Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами.

Также мы писали, что Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в купальнике на парении в бане.