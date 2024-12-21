Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами
© MARCO BERTORELLO/AFP/East News
Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами. Об этом стало известно из соцсетей.
38-летняя супермодель Ирина Шейк опубликовала в соцсетях фотографии домашнего застолья — на кадрах видно, что на столе стоит винегрет, черный хлеб, блины, икра и российские конфеты. Еще на одном фото Шейк позирует с конфеткой «Аленка» на груди. Снимки она подписала на русском языке.
«Винегретик и конфетки», — написала она.
Под записью Шейк сотни россиян оставили восторженные комментарии: «Лучшая реклама „Аленки“», «Все-таки русская. Кровь большая сила», «Ну наша!».
Напомним, Ирина Шейк родилась в Челябинской области. С 2005 года она начала работать в качестве модели в Европе, а затем в США.
Ранее мы писали о том, что супермодель Ирина Шейк снялась в черном купальнике в бане.