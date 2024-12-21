ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 декабря 2024, 11:45
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Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами

Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами

© MARCO BERTORELLO/AFP/East News

Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами. Об этом стало известно из соцсетей.

38-летняя супермодель Ирина Шейк опубликовала в соцсетях фотографии домашнего застолья — на кадрах видно, что на столе стоит винегрет, черный хлеб, блины, икра и российские конфеты. Еще на одном фото Шейк позирует с конфеткой «Аленка» на груди. Снимки она подписала на русском языке.

«Винегретик и конфетки», — написала она.

Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Под записью Шейк сотни россиян оставили восторженные комментарии: «Лучшая реклама „Аленки“», «Все-таки русская. Кровь большая сила», «Ну наша!».

Напомним, Ирина Шейк родилась в Челябинской области. С 2005 года она начала работать в качестве модели в Европе, а затем в США.

Ранее мы писали о том, что супермодель Ирина Шейк снялась в черном купальнике в бане.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Ирина Шейк
вечеринка