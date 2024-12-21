Ирина Шейк устроила вечеринку в русском стиле с винегретом и конфетами. Об этом стало известно из соцсетей.

38-летняя супермодель Ирина Шейк опубликовала в соцсетях фотографии домашнего застолья — на кадрах видно, что на столе стоит винегрет, черный хлеб, блины, икра и российские конфеты. Еще на одном фото Шейк позирует с конфеткой «Аленка» на груди. Снимки она подписала на русском языке.

«Винегретик и конфетки», — написала она.