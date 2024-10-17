36-летняя дочь Брюса Уиллиса снялась в ванне на Фиджи

Знаменитость предстала на снимках в обнаженном виде, когда купалась в ванне на открытом воздухе. Девушка приняла эффектную позу, прикрыв грудь руками и подняв одну ногу.

Уиллис сделала легкий дневной макияж и распустила влажные волосы. Из украшений на наследнице Брюса Уиллиса были кольцо в носу и длинная тонкая цепочка с несколькими кулонами.

«Больше никогда не захочу принимать ванну в помещении», — подписала публикацию Румер.

Стоит отметить, что Уиллис отправилась на отдых после разрыва с мужем и отцом ее годовалой дочери Луэтты, Дереком Ричардом Томасом.

Пара начала встречаться в 2020-м, спустя год влюбленные сыграли свадьбу. Однако официально об отношениях пара объявила осенью 2022 года. В декабре Румер объявила о том, что ждет первенца, а в апреле минувшего года родила дочь Луэтту.

Ранее Деми Мур раскрыла подробности состояния тяжелобольного Брюса Уиллиса.