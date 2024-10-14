Русская речь Ирины Шейк вызвала бурную реакцию у жены Игоря Николаева

Супермодель Ирина Шейк опубликовала видео с дочерью Леей во время прогулки по пляжу Хэмптонс. Она неожиданно заговорила с наследницей от Брэдли Купера на русском языке, чем удивила публику и жену певца Игоря Николаева, Юлию Проскурякову. Она поддержала звезду.

Шейк давно не живет в России и ведет активную деятельность за границей. Она участвует в съемках и очень популярна, но о Родине не забывает. 38-летняя звезда признавалась, что скучает по родным краям и любит конфеты из детства. Также она разговаривает с дочерью на русском языке.

На новых кадрах наследница позировала на берегу на закате. Лея была в белой пушистой шапке, синей толстовке и ярких шортах. Она смотрела на волны, а мама любовалась ею. Потом Шейк обратилась к дочери, увидев дельфина.

«Видела?» — радостно обратилась Ирина к дочери по-русски. «Да!» — ответила Лея.

В соцсетях русскоязычная публика пришла в восторг. Среди них отметилась и жена композитора Игоря Николаева.

«Спасибо!!! Приятно слышать родную речь! Прекрасные видео и фото! Хорошего вам отдыха, девчонки!» — пожелала Юлия Проскурякова.

Напомним, что модель ежегодно участвует в Неделях моды. В этом году она оставила дочь с отцом, которого заметили в Нью-Йорке. Брэдли забирал малышку с занятий.

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