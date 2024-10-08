Ирина Шейк отправилась с дочерью от Брэдли Купера на необычный шопинг

Супермодель Ирину Шейк «поймали» вместе с дочерью Леей во время необычного шопинга. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

38-летняя знаменитость отправилась с семилетней наследницей на ярмарку тыкв в Хэмптоне. Шейк вышла в свет в черном жилете, широких брюках, клетчатой рубашке и кроссовках Nike Martine Rose Shox. Манекенщица решила дополнить образ солнцезащитными очками, шопером, сумкой Louis Vuitton и украшением на шею. Ее дочь появилась в белой футболке, молочных шортах, розовом кардигане и синих кроссовках.

Напомним, Ирина Шейк растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года знаменитости разошлись. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поразила публику на Неделе моды в Милане.

Также сообщалось, что Шейк вышла в свет в компании таинственного незнакомца.